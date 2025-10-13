Атака БПЛА отражена в Ростовской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских БПЛА в пяти районах региона в течение ночи.

"Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районе", - написал он в своем телеграм-канале утром в понедельник.

В Белой Калитве и хуторе Полтава повреждены окна домов, среди людей новых пострадавших нет, уточнил Слюсарь.

Ранее в ночь на понедельник сообщалось о двух раненых в результате падения обломков БПЛА на дом в Белой Калитве.