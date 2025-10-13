На Сахалине за нападение медведя на туриста приговор получил гид

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Курильский районный суд назначил гиду три года принудительных работ за организацию экскурсии, во время которой на туриста напал медведь, сообщила прокуратура Сахалинской области.

Следствие и суд установили, что 12 ноября 2024 года 42-летний местный житель за деньги оказал потерпевшему экскурсионную услугу, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшую по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему. На острове Итуруп в районе территории Белых скал на гида и потерпевшего во время пешей прогулки напал медведь.

Гид признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 238 РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

В суде он вины не признал.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде принудительных работ на три года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства", - сообщила прокуратура.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года на острове Итуруп местный житель организовал пеший тур для приезжего. На них напал медведь, оба получили травмы. Как сообщали местные СМИ, у 56-летнего туриста была повреждена скула и частично снят скальп. Спасали пострадавших сотрудники МЧС, полиции, Курильского лесничества.