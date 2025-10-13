Поиск

На Сахалине за нападение медведя на туриста приговор получил гид

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Курильский районный суд назначил гиду три года принудительных работ за организацию экскурсии, во время которой на туриста напал медведь, сообщила прокуратура Сахалинской области.

Следствие и суд установили, что 12 ноября 2024 года 42-летний местный житель за деньги оказал потерпевшему экскурсионную услугу, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшую по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему. На острове Итуруп в районе территории Белых скал на гида и потерпевшего во время пешей прогулки напал медведь.

Гид признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 238 РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

В суде он вины не признал.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде принудительных работ на три года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства", - сообщила прокуратура.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года на острове Итуруп местный житель организовал пеший тур для приезжего. На них напал медведь, оба получили травмы. Как сообщали местные СМИ, у 56-летнего туриста была повреждена скула и частично снят скальп. Спасали пострадавших сотрудники МЧС, полиции, Курильского лесничества.

Итуруп Сахалин Белые скалы Курильский районный суд Сахалинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино

Женщина погибла в результате атаки ВСУ в Курской области

Что произошло за день: воскресенье, 12 октября

Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май

Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май

Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера "Трансконтейнера" и FESCO Исурина

Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера "Трансконтейнера" и FESCO Исурина

Арестован глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7348 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2447 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });