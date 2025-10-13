Проект о повышении штрафов за нарушение требований к содержанию животных одобрен для I чтения

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект об усилении административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, обращению с животными владельцами приютов, а также за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу.

"Предлагаем принять в первом чтении, но надо отнестись внимательно к доработке инициативы ко второму чтению", - сказал на заседании председатель комитета Павел Крашенинников.

В настоящее время не обеспечивается безопасность детского населения, что подтверждается многочисленными фактами нападения на несовершеннолетних, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью либо привели к летальному исходу, говорится в пояснительной записке.

Там же приводится статистика, что число нападений животных на детей за период с 2018 года по 2024 год составляет порядка 670 тыс.

Учитывая изложенное, предусмотренные действующим законодательством размеры штрафов за несоблюдение общих требований к содержанию животных, в том числе домашних животных, "не обеспечивают должного воспитательного воздействия на правонарушителей и не позволяют достигнуть целей административного наказания", считают разработчики инициативы, в качестве которых выступила большая группа депутатов от разных фракций.

Законопроект (965007-8) предлагает прописать в статье 8.52 КоАП РФ повышенные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных: для граждан в размере от 20 тыс. до 50 тысяч рублей (в настоящее время от 1,5 тыс. до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тысяч рублей (сейчас от 5 тыс до 15 тысяч рублей), для юрлиц - от 250 тыс. до 300 тысяч рублей (сейчас от 15 тыс. до 30 тысяч рублей).

Кроме того, предложено повысить штрафы за нарушение обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу: для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 300 тысяч рублей, для юрлиц - от 350 тыс. до 500 тысяч рублей. В настоящее время за подобное взимается штраф с граждан в размере от 10 тыс. до 30 тысяч, с должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тысяч рублей; с юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тысяч рублей.

Законопроектом также предлагается в статье 8.54 КоАП РФ повысить штрафы за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев.

В частности, за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев предлагается штраф для граждан от 20 тыс. до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 200 тыс. до 300 тысяч рублей. В действующем законодательстве за подобное нарушение предусмотрен штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тысяч рублей.

Предлагается также увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за соответствующие правонарушения с 60 дней до 3 лет.

Как отметила на заседании комитета соавтор законопроекта депутат Нина Останина, правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки с учетом замечаний. В частности, в кабмине призвали рассмотреть вопрос о соразмерности предлагаемого увеличения санкций.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина на заседании выразила позицию комитета, что при поддержке инициативы к первому чтению предстоит большая работа по подготовке его ко второму чтению в части корректировки как размера штрафов, так и срока давности.