Один человек погиб, трое ранены при обстрелах ВСУ в Херсонской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, трое пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в понедельник.

По его информации, из-за прилета снаряда погибла 49-летняя женщина в Голой Пристани. 51-летняя женщина получила ранение из-за мины в Бехтерах. "В Новой Маячке БПЛА ударил в здание продуктового магазина. Ранены два мирных жителя - женщина 1973-го и мужчина 1966 года рождения", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в Раденске поврежден продуктовый магазин, в Челбурде - бывшее здание школы, в Великих Копанях - торговый дом и три автомобиля. В Заводовке сгорел автомобиль, в Таврийске перебит распределительный газопровод.

По данным Сальдо, утром в понедельник под обстрелом оказалась Князе-Григорьевка: повреждены трансформаторы, без электроснабжения остались почти двести человек. Ведутся работы по восстановлению.

Нанесены удары по Великой Лепетихе, Днепрянам, Заводовке, Казачьим Лагерям, Каирам, Коробкам, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Новой Маячке, Сагам и Старой Збурьевке, добавил губернатор.