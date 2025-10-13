Поиск

Один человек погиб, трое ранены при обстрелах ВСУ в Херсонской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, трое пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в понедельник.

По его информации, из-за прилета снаряда погибла 49-летняя женщина в Голой Пристани. 51-летняя женщина получила ранение из-за мины в Бехтерах. "В Новой Маячке БПЛА ударил в здание продуктового магазина. Ранены два мирных жителя - женщина 1973-го и мужчина 1966 года рождения", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в Раденске поврежден продуктовый магазин, в Челбурде - бывшее здание школы, в Великих Копанях - торговый дом и три автомобиля. В Заводовке сгорел автомобиль, в Таврийске перебит распределительный газопровод.

По данным Сальдо, утром в понедельник под обстрелом оказалась Князе-Григорьевка: повреждены трансформаторы, без электроснабжения остались почти двести человек. Ведутся работы по восстановлению.

Нанесены удары по Великой Лепетихе, Днепрянам, Заводовке, Казачьим Лагерям, Каирам, Коробкам, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Новой Маячке, Сагам и Старой Збурьевке, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Сальдо ВСУ Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВД РФ объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу

МВД РФ объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу

Военные РФ опровергли сообщения об экстренном всплытии подлодки "Новороссийск" у берегов Франции

В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного офицера ВС РФ

В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного офицера ВС РФ
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова

В ФСБ заявили о причастности ИГИЛ к убийству начальника войск РХБЗ Кириллова

Взрыв произошел в жилом доме в Алчевске

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино

Женщина погибла в результате атаки ВСУ в Курской области

Что произошло за день: воскресенье, 12 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7349 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2450 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });