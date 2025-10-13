Военные РФ в зоне СВО уничтожили установку реактивной системы залпового огня HIMARS
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - сказано в сообщении Минобороны.