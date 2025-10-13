Росавиация не смогла отсудить у "Внуково" 450 млн руб. за демонтаж перрона под новый терминал

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Росавиация попыталась отсудить у АО "Международный аэропорт "Внуково" более 450 млн руб. за демонтаж части перрона, который был произведен еще в 2006 году для строительства на этом месте действующего пассажирского терминала, но арбитражный суд не удовлетворил исковые требования.

Соответствующий иск ведомство подало в Арбитражный суд Москвы в мае этого года, сказано в материалах судебной картотеки. По мнению истца, часть перрона площадью 85,8 тыс. кв. м была разобрана без согласия собственника и балансодержателя (им является подведомственное Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"). На основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости это привело к ущербу в 450,2 млн руб.

Суд, однако, отказался удовлетворять требования Росавиации. Истец и подведомственный ему ФГУП знали о готовящемся строительстве нового терминала, предусматривающем демонтаж части перрона, "однако свои возражения по этому поводу не заявляли", сказано в решении суда. Истец не предпринимал действий, направленных на пресечение строительства, при том что "органы исполнительной власти Москвы и РФ поощряли их осуществление". Ответчик "действовал разумно и добросовестно в интересах государства и общества", резюмировал суд.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия.

Действующий пассажирский терминал "Внуково" был введен в эксплуатацию в декабре 2012 года. В 2024 году аэропорт обслужил 16,1 млн человек, что на 11% больше, чем годом ранее. Трафик в 2025 году может вырасти до 16,5 млн человек, более 60% показателя обеспечат международные рейсы, сообщал гендиректор аэропорта Дмитрий Ерзакович. Во "Внуково" обслуживаются такие компании, как "ЮТэйр", "Победа", AZUR air, среди иностранных - Turkish Airlines, Flydubai и Uzbekistan Airways.