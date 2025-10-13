Поиск

Самарских госслужащих законодательно обяжут перевести рабочую коммуникацию в Max

На телефоне с Max им хотят запретить иметь другие мессенджеры

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Госслужащих Самарской области законодательно обяжут перевести рабочую коммуникацию в национальный мессенджер Max, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в областном правительстве.

"Прошу администрацию губернатора подготовить исчерпывающие документы, которые обяжут сотрудников региональных, муниципальных, подведомственных учреждений использовать исключительно этот мессенджер (Мах - ИФ). А на телефоне, который используется в рабочих целях, не иметь никакого другого мессенджера, как Mах", - сказал Федорищев.

Об этом он объявил после того, как напомнил номер телефона, на который жители региона могут отправлять сообщения.

"Это удобно. И сообщения никогда не потеряются. Центр управления регионом буквально ежедневно порядка 40 сообщений принимает непосредственно из моего Max-мессенджера. Я сразу пересылаю, сам контролирую", - сказал Федорищев.

Самарский губернатор перешел в Max в начале сентября, закрыв свой телеграм-канал.

