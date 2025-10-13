Стрела докового крана обрушилась в порту Мурманска
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура начала проверку инцидента с доковым краном в морском порту Мурманска, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, 13 октября на плавдоке N3 во время работ оборвался трос, удерживавший стрелу докового крана. В результате металлическая конструкция упала.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране труда.