Стрела докового крана обрушилась в порту Мурманска

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура начала проверку инцидента с доковым краном в морском порту Мурманска, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 13 октября на плавдоке N3 во время работ оборвался трос, удерживавший стрелу докового крана. В результате металлическая конструкция упала.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране труда.