В МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Мадагаскар

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - МИД России рекомендует россиянам воздержаться от поездок на Мадагаскар в связи с обострением внутриполитической ситуацией в этой стране, сообщили на Смоленской площади.

"МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, уже находящимся на острове - избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "ситуация в этой дружественной африканской стране вызывает серьезную обеспокоенность".

"В Москве надеются, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны и призывают стороны проявлять сдержанность", - добавили в министерстве.

Как сообщалось, на Мадагаскаре продолжаются антиправительственные протесты с требованиями отставки президента Андри Радзуэлина. Демонстранты протестуют против неэффективного управления, перебоев с водо- и электроснабжением. Президент страны отправил правительство в отставку.