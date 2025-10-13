Минтранс предложил отсрочить на два года право вывоза углеводородов и угля по СМП только судами постройки в РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ предлагает перенести на март 2028 года вступление в силу ограничений экспортных перевозок углеводородов и угля по Северному морскому пути только морскими судами, построенными на территории РФ.

Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале regulation.gov.ru.

Правительство РФ в ноябре 2022 года утвердило перечень видов деятельности в морской отрасли (предусмотренных пунктами 1 и 4 статьи 4 Кодекса торгового мореплавания), которые могут осуществляться только судами российской постройки.

В утвержденный перечень вошли морские перевозки нефти, газа (в том числе сжиженного), газового конденсата и угля, добытых в РФ (в том числе на континентальном шельфе) и погруженных на суда в акватории Севморпути, до первого пункта выгрузки или перегрузки, а также каботаж. Согласно документу, ограничения на перевозки углеводородов, угля и каботажные перевозки на СМП вводятся с 1 марта 2026 года.

В список видов деятельности тогда также вошли хранение нефти, нефтепродуктов, газа (в том числе СПГ), газового конденсата и угля, если такое хранение осуществляется на судне в акватории Севморпути.

Кроме того, в перечень включены ледокольная проводка, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы во внутренних морских водах или территориальном море. А также санитарный, карантинный и другие виды контроля, ледокольная и лоцманская проводки в акватории Севморпути.