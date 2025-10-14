Поиск

В Нижегородской области обломки БПЛА повредили энергетический объект

Это вызвало отключение света

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Нижегородской области в ночь на 14 октября была атака БПЛА, обломки одного из беспилотников повредили объект энергетики, что вызвало отключение электроэнергии, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Ночью на территории Нижегородской области отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, - написал он. - В результате падения обломков получил повреждение один объект энергетики, что привело к кратковременному отключению электроэнергии".

Вскоре электроснабжение восстановили.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении трех БПЛА над территорией Нижегородской области.

В аэропорту Нижнего Новгорода вводились временные ограничения.

