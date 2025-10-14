Поиск

Первый контейнерный транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - По Северному морскому пути прошел первый транзитный рейс из Китая в Европу, трансарктический маршрут вдвое сократил срок доставки груза по сравнению с традиционными маршрутами, сообщил "Росатом".

"13 октября 2025 г. в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути, который вышел 23 сентября из порта Нинбо (КНР)", - говорится в сообщении.

Судно с грузовыми контейнерами с общим весом почти 25 тыс. тонн зашло в акваторию Севморпути 1 октября. После выгрузки в порту Феликстоу контейнеровоз направится в другие европейские порты.

Путь следования через российскую Арктику занял 20 дней, что практически вдвое меньше, чем при использовании традиционных южных маршрутов, добавили в "Росатоме".

Ранее сообщалось, что первый в истории развития СМП контейнерный транзитный рейс из Китая в Европу стартовал в сентябре, он закончится в конце октября в Санкт-Петербурге, куда китайское судно зайдет после европейских портов.

