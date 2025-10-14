Семейную налоговую выплату в 2026 г. получат 7,3 млн работающих родителей двух и более детей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минтруд РФ рассчитывает, что семейную налоговую выплату в 2026 году получат более 7 млн работающих родителей двух и более детей; в бюджете Социального фонда на 2026 год на эту меру поддержки предусмотрено 119 млрд руб., сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы во вторник.

По словам министра, по предварительным расчетам дополнительную поддержку получат порядка 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Он уточнил, что в семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются около 11 млн детей.

Согласно предварительным расчетам, дополнительной поддержкой будут охвачены более 4 млн семей, сообщили в пресс-службе министерства.

При назначении семейной налоговой выплаты будут применяться механизмы социального казначейства: в большинстве случаев для получения достаточно будет одного электронного заявления без предоставления дополнительных документов, а все необходимые сведения Соцфонд по каналам межведомственного взаимодействия получит из информационных систем, добавил Котяков.

В пресс-службе Минтруда РФ напомнили, что перерасчет налога на доходы физических лиц исходя (НДФЛ) из ставки 6% смогут получить родители двух и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Порядок учета доходов при назначении выплаты аналогичен единому пособию.

Выплата будет направляться единовременно по итогам года. Так, например, заявление на выплату за 2025 год можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчетности в период с 1 июня по 1 октября 2026 года. По информации Минтруда, форма заявления аналогична заявлению на получение единого пособия; подать его можно будет электронно через портал Госуслуги, либо лично в отделение Соцфонда или в МФЦ по месту постоянной или временной регистрации, а также по месту фактического проживания.