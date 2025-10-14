Дмитрий Киселев сообщил о предложении проводить винные саммиты БРИКС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) выступила с инициативой проведения винных саммитов БРИКС. Первый планируется организовать в рамках IV Российского винодельческого форума, сообщил на пресс-конференции гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления АВВР Дмитрий Киселев.

IV Российский винодельческий форум состоится 12-13 ноября в Москве.

"Ассоциация начала заниматься экспортным продвижением российских вин и развитием направления международного сотрудничества. Сегодня международное сотрудничество активно развивается в контуре стран БРИКС, многие из которых также демонстрируют положительную динамку винного рынка, высокий уровень развития виноградных винных индустрий, - сказал Киселев. - Мы начали с предложения о сотрудничестве странам-сооснователям БРИКС - Бразилии, Индии, Китаю и Южной Африке. В каждой из этих стран есть свое виноградарство и виноделие".

По его словам, интерес к этому предложению большой. "Поэтому в рамках (Всероссийского винодельческого - ИФ) форума мы планируем провести винный саммит БРИКС. Мы решили выдвинуть такую инициативу и начать формирование нового поля для государственного сотрудничества в сфере виноделия", - сказал он.

Как отметил Киселев, направлений для совместной работы много. "Это научные знания, программа обмена в сфере практических навыков виноделов, восполнение производственных цепочек, эногастрономический туризм и другие", - сообщил он.