ЦБ предложил коробочное решение для допуска страховых организаций в форме ООО на финрынок

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Банк России предложил коробочное решение для допуска страховщиков и перестраховщиков в форме ООО на финансовый рынок, сообщил регулятор.

"Коробочное решение разработано для оптимизации прохождения процедуры лицензирования страховой организации - первичного соискателя лицензии в форме общества с ограниченной ответственностью и является дополнением в виде документов к Порядку действий соискателя для получения лицензии на осуществление страхования", - объяснил ЦБ.

В комплект документов, необходимых для лицензирования деятельности организаций, должно входить заявление о предоставлении лицензии на осуществление страхования с указанием вида деятельности; протокол общего собрания учредителей либо решение единственного учредителя; устав соискателя лицензии; утвержденный общим собранием учредителей (участников) соискателя лицензии бизнес-план; сведения о составе учредителей (участников); положение о внутреннем аудите.

Кроме вышеперечисленного, соискателю лицензии также нужно предоставить документы об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии; документы, подтверждающие оплату уставного капитала в полном размере, и документы (согласно перечню, установленному нормативными актами органа страхового надзора), подтверждающие источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) соискателя лицензии в уставный капитал; документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, устанавливающими порядок и критерии оценки финансового положения учредителей соискателя лицензии; документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, определяющими порядок оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 32.1 закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации".