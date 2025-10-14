Поиск

Порт Сабетта вводит первые в этом сезоне ледовые ограничения

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Порт Сабетта объявляет о начале с 21 октября периода ледокольной проводки, вводит ограничения по условиям ледового плавания, говорится в распоряжениях и.о. капитана морского порта, опубликованных на сайте администрации морских портов Западной Арктики.

Так, с 21 октября на участке N3 (мыс Каменный) запрещены к плаванию буксирно-баржевые составы. Суда без ледовых усилений допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов. Суда категории Ice1 и выше могут передвигаться или под проводкой ледоколов, или самостоятельно.

Аналогичные ограничения вводятся с 24 октября на участках N1 (сам порт Сабетта) и N2 (терминал сжиженного природного газа и конденсата "Утренний").

Как сообщалось, прошлой осенью первые ледовые ограничения в Сабетте были введены с 18 октября.

Сабетта - арктический порт в районе одноименного поселка на Ямале, расположенный на берегу Обской губы Карского моря.

"Ямал СПГ" построил здесь завод по производству СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 17,4 млн тонн в год.

В акватории Сабетты три участка: N1 (сам порт Сабетта), N2 (где находится терминал сжиженного природного газа и конденсата "Утренний") и N3 (мыс Каменный). На базе Утреннего месторождения реализуется проект "Арктик СПГ 2", в районе мыса Каменного "Газпром нефть" разрабатывает Новопортовское месторождение. Танкеры ледового класса необходимы, чтобы вывозить СПГ из Арктики на восток по Северному морскому пути.

