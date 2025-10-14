Володин призвал Минстрой готовить поправки о штрафах для теплоснабжающих компаний

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина подготовить законодательные инициативы, предусматривающие ответственность для теплоснабжающих организаций за нарушения при оказании услуг населению.

"Нам с вами надо сделать все для того, чтобы повысить ответственность концессионеров, теплоснабжающих организаций, тех, кто отвечает за подключение. Холодно уже в домах. Страна огромная, у нас есть регионы, где минус на улице, а дома не подключены. Надо брать эти вопросы на контроль, вносить предложения в законодательство, чтобы штрафы были увеличены за недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей", - сказал Володин во вторник на заседании, обращаясь к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Он отметил, что это касается "теплоснабжающих организаций, концессионеров, которые во многих регионах, особенно субъектовых центров, сегодня стоят во главе теплоснабжающих организаций".

По мнению Володина, это вопрос, который депутаты и правительство могли бы решать вместе, при том что регуляторика этого вопроса "за министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства".