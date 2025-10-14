Поиск

Замглавы МИД Галузин обсудил с представителями ООН, ОБСЕ и ЕС разработку соглашения о неприменении силы между Южной Осетией, Абхазией и Грузией

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин встретился с сопредседателем Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ), спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Кристофом Шпэти (Швейцария), а также исполняющим обязанности главы Офиса ООН на МД3 Хайлу Мамо (Канада) и представителем Евросоюза в формате дискуссий, сообщил российский МИД..

"Состоялось предметное обсуждение стоящих на повестке дня Дискуссий практических задач в контексте подготовки к намеченному на ноябрь сего года очередному раунду", - говорится в сообщении.

Как отметили на Смоленской площади, "с российской стороны подчеркнута необходимость активизации усилий на приоритетных направлениях работы, касающихся обеспечения прочной безопасности Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, и выработки в этих целях юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между указанными государствами и Грузией".

МИД Михаил Галузин Южная Осетия Абхазия Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Республике Алтай решили запретить продажу алкоголя по выходным

Минобрнауки предложило разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета ЕГЭ

Минобрнауки предложило разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета ЕГЭ

Топливный демпфер будут рассчитывать на основе индикативных цен в рамках Налогового кодекса

Песков призвал дождаться итогов пятничной встречи Трампа и Зеленского

Садовничий предложил ограничить прием олимпиадников без экзаменов на ряд профилей

Минфин РФ предложил создать вторую в Сибири игорную зону

Минфин РФ предложил создать вторую в Сибири игорную зону

Первый контейнерный транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути

ФСБ завела дело об организации террористического сообщества на Ходорковского

ФСБ завела дело об организации террористического сообщества на Ходорковского

В России наступает период предзимья

В России наступает период предзимья
Военная операция на Украине

Российские военные нейтрализовали за ночь 40 беспилотников ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7359 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });