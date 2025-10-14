Замглавы МИД Галузин обсудил с представителями ООН, ОБСЕ и ЕС разработку соглашения о неприменении силы между Южной Осетией, Абхазией и Грузией

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин встретился с сопредседателем Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ), спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Кристофом Шпэти (Швейцария), а также исполняющим обязанности главы Офиса ООН на МД3 Хайлу Мамо (Канада) и представителем Евросоюза в формате дискуссий, сообщил российский МИД..

"Состоялось предметное обсуждение стоящих на повестке дня Дискуссий практических задач в контексте подготовки к намеченному на ноябрь сего года очередному раунду", - говорится в сообщении.

Как отметили на Смоленской площади, "с российской стороны подчеркнута необходимость активизации усилий на приоритетных направлениях работы, касающихся обеспечения прочной безопасности Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, и выработки в этих целях юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между указанными государствами и Грузией".