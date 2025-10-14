Поиск

Совершенное 24 года назад убийство раскрыто в Кургане

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Курганской области установили подозреваемого в убийстве мужчины, произошедшее в 2001 году, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

В сообщении говорится, что в ночь на 27 декабря 2001 года в Кургане злоумышленник напал на ранее незнакомого мужчину у школы в районе Рябково. Ножом он нанес потерпевшему несколько ударов в шею и спину, после чего похитил сумку и другое имущество. Тело мужчины обнаружили прохожие.

Убийство много лет оставалось нераскрытым.

Много позже оперуполномоченные уголовного розыска УМВД России по городу Кургану совместно со следователями СУ СКР по Курганской области и сотрудниками одной из исправительных колоний региона установили очевидца преступления. Заключенного колонии допросили в качестве свидетеля, и он указал на предполагаемого преступника.

"Злоумышленник, 1983 года рождения, задержан по подозрению в совершении убийства и дал признательные показания. Следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство), - говорится в сообщении.

МВД РФ Курган Курганская область
