Cистема оценки использования ИИ будет проверять, где и когда студент прибегал к ИИ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Первая полноценная система оценки использования ИИ в работах студентов появилась в России: технология показывает, где учащийся применял нейросети, а где писал и редактировал текст самостоятельно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Антиплагиат 2.0" меняет сам принцип проверки академических текстов в стране: если большинство систем оценивают только конечный файл, то новая версия фиксирует динамику подготовки текста, источники вставок и запросы к ИИ. Система анализирует весь процесс подготовки текста - от черновиков до финальной версии, показывая, какие фрагменты созданы ИИ, а какие переработаны студентом", - говорится в сообщении.

В частности, если студент добавил в текст раздел, созданный нейросетью, а затем переработал его, платформа отразит это в отчете. Таким образом, "Антиплагиат 2.0" отражает реальную работу студента с инструментами ИИ, а не просто фиксирует факт списывания, пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что на первом этапе обновленной платформой "Антиплагиатом 2.0" смогут воспользоваться преподаватели и студенты 50 российских вузов в весеннюю сессию 2026 года. Массовый запуск запланирован во втором полугодии 2026 года.

Платформа интегрирована с такими редакторами, как: Word, Google Docs, Яндекс Документы и системами управления обучением LMS.

Как сообщил исполнительный директор компании "Антиплагиат" Евгений Лукьянчиков, за год количество студенческих работ с признаками использования нейросетей выросло в 1,5 раза - с 16% до 23%. "Технология помогает университетам выстраивать прозрачные правила работы с ИИ и сохранять доверие к результатам обучения в эпоху нейросетей", цитирует Лукьянчикова пресс-служба.