Поиск

В I чтении принят проект об освобождении от НДС выплат процентов по вкладам в драгметаллах

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает от НДС выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах в слитках, также уточняется порядок применения льготы по НДС в отношении операций по выдаче банком займа в драгоценных металлах.

Документ в сентябре внесло в парламент правительство.

Налоговый кодекс РФ дополняется положением, по которому от НДС освобождаются операции по выплате банками процентов по договору банковского счета (вклада) в драгоценных металлах.

В пояснительной записке напоминается, что по действующему законодательству при открытии вклада в драгоценных металлах банк обязуется возвратить вкладчику драгоценный металл того же наименования и той же массы либо выдать денежные средства в сумме, эквивалентной стоимости этого металла вместе с оговоренными процентами.

"Проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС. Для создания равных экономических условий и повышения привлекательности вкладов в драгоценных металлах налогообложение НДС процентов по вкладу в драгоценных металлах не должно отличаться от налогообложения процентов по иным видам банковских вкладов", - говорится в пояснительной записке.

Принятый в первом чтении законопроект также устраняет неопределенность при налогообложении займов, которые банки выдают в драгоценных металлах.

В пояснительной записке говорится, что из буквального прочтения действующей нормы Налогового кодекса следует, что от НДС освобождаются только займы, выданные банками за счет драгоценных металлов, привлеченных во вклады. "Вместе с тем освобождение от НДС операции по выдаче банком займа в драгоценных металлах в слитках не должно зависеть от источника получения банком этих слитков (привлечение их во вклады или покупка)", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект уточняет, что от НДС также освобождается размещение банками драгоценных металлов, не привлеченных во вклады.

По расчетам кабинета министров, реализация норм не приведет к выпадающим доходам федерального бюджета. "В настоящее время банками операции по выплате процентов в виде драгоценных металлов в слитках по договору банковского счета (вклада) в драгоценных металлах, а также операции по размещению драгоценных металлов, приобретенных по договору купли-продажи, не производятся, и соответственно, поступления в федеральный бюджет сумм налога на добавленную стоимость по таким операциям отсутствуют", - говорится в финансово-экономическом обосновании.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого дня очередного налогового периода по НДС (квартал).

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В суд направлено дело бывшего начальника кадрового главка Минобороны Кузнецова

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

В Астраханской области зафиксировали рост численности воблы после запрета на вылов

В Республике Алтай решили запретить продажу алкоголя по выходным

В Республике Алтай решили запретить продажу алкоголя по выходным

Минобрнауки предложило разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета ЕГЭ

Минобрнауки предложило разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета ЕГЭ

Топливный демпфер будут рассчитывать на основе индикативных цен в рамках Налогового кодекса

Песков призвал дождаться итогов пятничной встречи Трампа и Зеленского

Садовничий предложил ограничить прием олимпиадников без экзаменов на ряд профилей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7360 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });