Фонд Prosperity попросил суд взыскать с него средства со счетов С вместо акций

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - New Russian Generation Limited (входит в Prosperity Capital) попросил Арбитражный суд Ярославской области изменить способ исполнения ранее принятого судебного акта. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

В частности, фонд перечислил следующее принадлежащее ему имущество, на которое можно обратить взыскание: 2,5 млрд рублей на счете типа С в АО "Райффайзенбанк" и до 1,98 млрд рублей, учитываемых на счете "Банк Пиктет энд сие Авропа АГ, филиал в Люксембурге" в АО "Райффайзенбанк".

ООО "Долговое агентство" (выступающее в качестве истца) и прокуратура Ярославской области (участвует как иное лицо) высказались против предложения New Russian Generation Limited, говорится в материалах.

Ближайшее заседание назначено на 20 ноября.

Весной Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ООО "Долговое агентство" (100% структура ПАО "ТГК-2") к New Russian Generation Limited, входящей в Prosperity Capital, о взыскании убытков в размере $41,3 млн, полученных компанией в результате ряда сделок с акциями "ТГК-2", совершенных в 2017 г.

Учитывая тот факт, что активы New Russian Generation Limited расположены в иностранных юрисдикциях, поддерживающих санкции против России, и тем самым защищены от взыскания, суд тогда постановил обратить взыскание на принадлежащие ответчику акции ряда российских энергокомпаний в пределах суммы исковых требований, говорилось в решении.

По информации суда, New Russian Generation Limited принадлежат 8,7% обыкновенных акций ПАО "Магаданэнерго", 16,5% акций ПАО "Россети Центр и Приволжье", 16% акций ПАО "Россети Центр". Их общая рыночная стоимость составляет более 11 млрд рублей.

Решение суда подлежало немедленному исполнению. Но осенью Арбитражный суд Волго-Вятского округа удовлетворил ходатайство New Russian Generation Limited о приостановлении исполнения принятого в первой инстанции решения до окончания рассмотрения кассационной жалобы.