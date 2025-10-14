Поиск

Алиханов оценил производство промроботов в России в 2025 году в более 700 штук

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Объем производства в России промышленных роботов с подтвержденным статусом российской продукции в 2025 году прогнозируется на уровне 700 штук, сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.

Всего, по его словам, в стране к концу года будет произведено порядка 1 тысячи роботов для промпредприятий.

"К концу 2025 года объем производства российских промышленных роботов, по нашим прогнозам, превысит 700 штук, а если учитывать роботов, не входящих в реестр российской промышленной продукции, то объем составит более 1 тысячи единиц. Тем не менее, для достижения целевого показателя - вхождения в топ-25 стран мира по уровню плотности роботизации - до 2030 года планируется нарастить объем производства более чем в 10 раз", - сказал он после правительственного часа в Госдуме, посвященного автоматизации и повышению производительности.

В 2024 году, как уточнили в Минпромторге, в стране было выпущено 689 промышленных роботов, однако на тот момент действовала другая методика внесения их в реестр продукции российского производства.

Алиханов отметил рост интереса к внедрению промроботов в производственные процессы: в 2024 году предприятия установили их более 8 тысяч штук, что на 60% превышает показатель 2023 года.

Для упрощения внедрения роботов и облегчения входа на рынок новых производителей робототехнической продукции регуляторы совместно с "Яндексом" и Сбербанком прорабатывают создание открытого унифицированного стандарта программирования роботов и робототехнических устройств, сообщил глава Минпромторга.

Он напомнил, что со следующего года государство планирует начать поддержку приобретения промышленного ПО через возмещение части затрат на него.

В мае Минпромторг в рамках выставки "Металлообработка - 2025" представил данные, согласно которым производство промышленной робототехники в России за 2024 год выросло в 4,5 раза, до 7,6 млрд рублей (в 2023 году - 1,7 миллиарда рублей). В целом отечественный рынок робототехники оценивался министерством по итогам 2024 года в 10,3 млрд рублей - на треть больше, чем в 2022 году.

Антон Алиханов Минпромторг Сбербанк Яндекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В суд направлено дело бывшего начальника кадрового главка Минобороны Кузнецова

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

В Астраханской области зафиксировали рост численности воблы после запрета на вылов

В Республике Алтай решили запретить продажу алкоголя по выходным

В Республике Алтай решили запретить продажу алкоголя по выходным

Минобрнауки предложило разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета ЕГЭ

Минобрнауки предложило разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета ЕГЭ

Топливный демпфер будут рассчитывать на основе индикативных цен в рамках Налогового кодекса

Песков призвал дождаться итогов пятничной встречи Трампа и Зеленского

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7360 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });