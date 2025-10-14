Алиханов оценил производство промроботов в России в 2025 году в более 700 штук

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Объем производства в России промышленных роботов с подтвержденным статусом российской продукции в 2025 году прогнозируется на уровне 700 штук, сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.

Всего, по его словам, в стране к концу года будет произведено порядка 1 тысячи роботов для промпредприятий.

"К концу 2025 года объем производства российских промышленных роботов, по нашим прогнозам, превысит 700 штук, а если учитывать роботов, не входящих в реестр российской промышленной продукции, то объем составит более 1 тысячи единиц. Тем не менее, для достижения целевого показателя - вхождения в топ-25 стран мира по уровню плотности роботизации - до 2030 года планируется нарастить объем производства более чем в 10 раз", - сказал он после правительственного часа в Госдуме, посвященного автоматизации и повышению производительности.

В 2024 году, как уточнили в Минпромторге, в стране было выпущено 689 промышленных роботов, однако на тот момент действовала другая методика внесения их в реестр продукции российского производства.

Алиханов отметил рост интереса к внедрению промроботов в производственные процессы: в 2024 году предприятия установили их более 8 тысяч штук, что на 60% превышает показатель 2023 года.

Для упрощения внедрения роботов и облегчения входа на рынок новых производителей робототехнической продукции регуляторы совместно с "Яндексом" и Сбербанком прорабатывают создание открытого унифицированного стандарта программирования роботов и робототехнических устройств, сообщил глава Минпромторга.

Он напомнил, что со следующего года государство планирует начать поддержку приобретения промышленного ПО через возмещение части затрат на него.

В мае Минпромторг в рамках выставки "Металлообработка - 2025" представил данные, согласно которым производство промышленной робототехники в России за 2024 год выросло в 4,5 раза, до 7,6 млрд рублей (в 2023 году - 1,7 миллиарда рублей). В целом отечественный рынок робототехники оценивался министерством по итогам 2024 года в 10,3 млрд рублей - на треть больше, чем в 2022 году.