Экс-глава военной научной лаборатории осужден в Петербурге за мошенничество

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор второму фигуранту дела о хищении почти 200 млн рублей, выделенных на исследования по гособоронзаказу. Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

К четырем годам лишения свободы условно приговорен бывший начальник научно-исследовательской лаборатории Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова (ВА ВКО) Александр Богданов. Также суд взыскал с него в пользу Минобороны 195,2 млн рублей, говорится в сообщении.

Богданов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Вину он признал, сообщает пресс-служба.

Как установил суд, Богданов и бывший гендиректор предприятия Валерий Дрогалин входили в группу, созданную для хищения денег, выделяемых Минобороны РФ на выполнение научно-исследовательских работ в рамках гособоронзаказа.

"Замысел состоял в том, чтобы при заключении государственных контрактов на научно-исследовательские работы (НИР - ИФ) их либо не выполнять, либо выполнять не в полном объеме при минимальных затратах, в том числе путем заимствования результатов ранее проводимых НИР, но при этом различными способами создавать перед заказчиком и лицами, осуществляющими приемку, видимость надлежащего выполнения НИР, а оплату по государственным контрактам получать в полном объеме", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в результате совместных действий фигурантов было похищено около 196 млн рублей из 294 млн руб., которые предприятие получило в качестве оплаты за работы.

Приговор Дрогалину был оглашен в начале октября. Фигурант получил четыре года условно. Также суд взыскал с него около 196 млн рублей в счет возмещения вреда. Дрогалин признал вину.

