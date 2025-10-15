Путин проведет совещание с правительством на тему дорожного строительства

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет очередное совещание с членами правительства, оно будет посвящено вопросу дорожного строительства, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основная тема встречи - дорожное строительство", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что с докладом выступит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Согласно сообщению, совещание пройдет в режиме видеоконференцсвязи.