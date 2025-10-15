Аэропорт Якутска возобновил работу

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Якутский аэропорт возобновил обслуживание рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Якутск открыт на прием и выпуск воздушных судов с 01:25 мск (07:25 по местному времени)", - написал он в среду в своем телеграм-канале.

По данным Кореняко, в период временного закрытия аэропорта на запасные аэродромы ушли два рейса авиакомпании "Якутия" из Иркутска и Санкт-Петербурга, они приземлились в аэропортах Хабаровска и Нерюнгри.