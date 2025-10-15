Поиск

Более 1 тыс. домов обесточены в Усолье-Сибирском Иркутской области из-за аварии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроэнергии произошло в Усолье-Сибирском Иркутской области, более 2,5 тыс. жителей остались без электричества, сообщает в среду региональное управление МЧС на своем сайте.

"В результате короткого замыкания на подстанции произошло отключение электроснабжения в п. Западный г. Усолье-Сибирское, под отключение попали 1150 частных жилых домов, в которых проживают 2650 человек, в том числе 376 детей", - говорится в сообщении.

К восстановительным работам привлечены 16 человек и четыре единицы техники.

Усолье-Сибирское Иркутская область
