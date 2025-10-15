Поиск

Более 130 млрд рублей направят на социальную поддержку в Якутии в 2026 году

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Власти Якутии в 2026 году направят более 130 млрд рублей на меры социальной поддержки населения, сообщает в среду пресс-служба правительства республики.

"В приоритете в госбюджете Якутии остается выполнение всех социальных обязательств. В целом на 2026 год расходы на социально-культурную сферу предусмотрены в сумме 130,26 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти средства будут направлены на развитие в регионе здравоохранения, образования, социальной политики, физкультуры и спорта.

"Проект госбюджета республики на 2026 год сохраняет социальный приоритет. Несмотря на изменения отдельных параметров, правительство нашло возможность увеличить финансирование ключевых направлений поддержки семей, детей и старшего поколения", - уточнили журналистам в министерстве финансов Якутии.

Так, финансирование регионального проекта "Поддержка семьи" увеличится в следующем году на 117,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение выплат республиканского маткапитала, единовременных выплат молодым семьям при вступлении в брак, при рождении первого ребенка, на ежемесячные пособия на детей.

Также запланированы расходы на социальную поддержку малоимущим семьям.

Общий объем доходов госбюджета Якутии в 2026 году составит 309,8 млрд рублей, расходов - 317,34 млрд рублей.

Якутия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Массированная атака БПЛА отражена в нескольких районах Ростовской области

Президент Сирии в среду отправится в Москву

Президент Сирии в среду отправится в Москву

Суд вынес приговор по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Что произошло за день: вторник, 14 октября

В суд направлено дело бывшего начальника кадрового главка Минобороны Кузнецова

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

В Астраханской области зафиксировали рост численности воблы после запрета на вылов

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2458 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7365 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });