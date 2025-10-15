Более 130 млрд рублей направят на социальную поддержку в Якутии в 2026 году

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Власти Якутии в 2026 году направят более 130 млрд рублей на меры социальной поддержки населения, сообщает в среду пресс-служба правительства республики.

"В приоритете в госбюджете Якутии остается выполнение всех социальных обязательств. В целом на 2026 год расходы на социально-культурную сферу предусмотрены в сумме 130,26 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти средства будут направлены на развитие в регионе здравоохранения, образования, социальной политики, физкультуры и спорта.

"Проект госбюджета республики на 2026 год сохраняет социальный приоритет. Несмотря на изменения отдельных параметров, правительство нашло возможность увеличить финансирование ключевых направлений поддержки семей, детей и старшего поколения", - уточнили журналистам в министерстве финансов Якутии.

Так, финансирование регионального проекта "Поддержка семьи" увеличится в следующем году на 117,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение выплат республиканского маткапитала, единовременных выплат молодым семьям при вступлении в брак, при рождении первого ребенка, на ежемесячные пособия на детей.

Также запланированы расходы на социальную поддержку малоимущим семьям.

Общий объем доходов госбюджета Якутии в 2026 году составит 309,8 млрд рублей, расходов - 317,34 млрд рублей.