Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1% в рамках коррекции

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует плавный рост в рамках коррекции после 1,3%-го снижения накануне, вызванного высокими геополитическими и санкционными рисками.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2544,99 пункта (+0,14%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,7%.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,7%), МКПАО "ВК" (+1,7%), "Полюса" (+1,5%), "ММК" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), МКПАО "Яндекс" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,5%), ВТБ (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Русала" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил мнение, что Россия не желает прекращать конфликт на Украине. "У меня очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Но он просто не хочет заканчивать эту войну", - сказал Трамп. По его мнению, РФ при желании могла бы быстро завершить кризис.

Также он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу. Трамп сказал, что Зеленский будет запрашивать поставки вооружений, в том числе крылатых ракет Tomahawk. Президент добавил, что США располагают крупным арсеналом этих ракет.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил на встрече с премьером Украины Юлией Свириденко, что европейским странам нужно усилить меры против РФ, а также против стран, приобретающих российскую нефть. "Он подчеркнул необходимость для европейских союзников нарастить кампанию давления не только против России, но и против любой страны, которая финансирует российскую военную машину за счет закупок российской нефти", - говорится в пресс-релизе министерства.

"Бессент также напомнил о приверженности США задаче работать с партнерами по G7 для существенного роста давления на Россию", - отмечается в документе. Кроме того, Бессент заверял в том, что США продолжат поддерживать Киев и добиваться устойчивого мира на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал европейские страны прекратить покупать нефть у России и утверждал, что снижение ее рыночной стоимости якобы остановит украинский конфликт.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq снизились, тогда как Dow Jones увеличился. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла укрепило инвесторов во мнении, что по итогам октябрьского заседания базовая процентная ставка будет снижена.

"Основываясь на имеющихся у нас данных, можно с уверенностью сказать, что перспективы занятости и инфляции, по всей видимости, не сильно изменились с момента нашей сентябрьской встречи, - сказал Пауэлл в ходе мероприятия Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE). - Однако данные, доступные до шатдауна, показывают, что рост экономической активности может идти по несколько более устойчивой траектории, чем ожидалось".

Негативным фактором для американского рынка акций стало усиление напряженности в торговых отношениях США и Китая после того, как обе страны начали вводить новые портовые сборы, пишет Trading Economics. Кроме того, Китай ввел санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейской Hanwha Ocean.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,2%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 15 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду также доминируют преимущественно позитивные настроения. Так, фондовые индикаторы Австралии, Японии, Гонконга и Южной Кореи повышаются на 0,8-2%, и лишь фондовый индекс материкового Китая слегка снижается.

Вместе с тем мировые цены на нефть 15 октября утром демонстрируют умеренно негативную динамику. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась на 0,4%, до $62,13 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,34%, до $58,49 за баррель.