Жительницу Тобольска оштрафовали за самовольную установку скульптуры

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Тюменской области Тобольский городской суд признал местную жительницу виновной по административному делу о самовольной установке скульптуры и разжигании межнациональной розни, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Женщина признана виновной по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и оштрафована на 17,5 тысяч рублей. Скульптура обращена в доход государства.

Суд установил, что в июне 2025 года женщина без разрешения и согласования установила на территории историко-мемориального комплекса "Искер" металлическую скульптуру, "обозначенную ею как "Великая Сибирская царица Ханбика-Сузге на Искере".

"Установка несогласованной скульптуры вызвала широкий общественный резонанс и межнациональное напряжение в СМИ летом 2025 года", - отметили в пресс-службе судов.

Прокурорская проверка выявила, что женщина регулярно публиковала на своей странице в социальной сети "информацию провокационного характера, видеоматериалы, иллюстрации и посты, а также комментарии, направленные на разжигание межнационального конфликта, а также возбуждение ненависти и вражды к процессу вхождения Сибири в состав Российского государства, к людям, осваивавшим Сибирь, в том числе к Ермаку и его сподвижникам".

Историко-лингвистическая экспертиза выявила, что в записях горожанки в соцсети были слова и словосочетания с негативной оценкой исторического лица под именем "Ермак" и группы лиц, объединенных по национальному признаку и по месту их проживания.

Сузге-Ханым была женой сибирского хана Кучума времен похода Ермака в Сибирь (конец 16-го века).