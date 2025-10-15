Поиск

Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской области

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Утром в среду в Челябинской области введен режим "беспилотная опасность", сообщает областной оперативный штаб.

"В 11 часов 15 октября на территории области объявлен режим "беспилотная опасность", - говорится в сообщении.

СМС с данным сообщением также разослал населению ряд сотовых операторов.

В свою очередь пресс-служба министерства общественной безопасности региона отмечает, что режим объявлен по решению регионального сегмента оперативного штаба по беспилотным воздушным судам.

"На территории Челябинской области объявлена "беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Местным жителям рекомендуют отойти от окон, укрыться в помещении без остекления, при нахождении на улице - укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. "Если вы в транспорте - выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности", - отмечают в министерстве.

Челябинская область
Новости

Дело бывшего замминистра обороны Павла Попова направлено в суд

Новак заявил о наличии потенциала для наращивания добычи нефти

Путин примет в Кремле сирийского лидера

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему владельцу ЮГК Струкову на 3,9 млрд рублей

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о 59 сбитых за ночь украинских БПЛА

Военная операция на Украине

Массированная атака БПЛА отражена в нескольких районах Ростовской области

Президент Сирии в среду отправится в Москву

Суд вынес приговор по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Что произошло за день: вторник, 14 октября

Хроники событий
