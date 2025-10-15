Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской области

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Утром в среду в Челябинской области введен режим "беспилотная опасность", сообщает областной оперативный штаб.

"В 11 часов 15 октября на территории области объявлен режим "беспилотная опасность", - говорится в сообщении.

СМС с данным сообщением также разослал населению ряд сотовых операторов.

В свою очередь пресс-служба министерства общественной безопасности региона отмечает, что режим объявлен по решению регионального сегмента оперативного штаба по беспилотным воздушным судам.

"На территории Челябинской области объявлена "беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Местным жителям рекомендуют отойти от окон, укрыться в помещении без остекления, при нахождении на улице - укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. "Если вы в транспорте - выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности", - отмечают в министерстве.