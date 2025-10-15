Счетная палата рекомендует доработать законопроект об ОМС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Счетная палата России рекомендует доработать статьи законопроекта об ОМС и страховщиках с учетом предложенных изменений, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом заключения СП.

Законопроект-спутник с поправками в закон об ОМС правительство внесло в Госдуму в составе пакета к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. В нем есть поправки к закону "Об обязательном медицинском страховании" (ФЗ-326), в том числе о праве губернаторов регионов передать полномочия страховщиков ОМС территориальным фондам ОМС.

Ранее глава ВСС Евгений Уфимцев уже изложил свое мнение в письмах, направленных в Минюст, Минфин и Минэкономразвития. По его оценкам, предложенный законопроект приводит к нарушению ряда федеральных законов, к дополнительным незапланированным расходам в бюджете ОМС, делает систему ОМС неравномерной и непрозрачной, а главное - нарушает сложившуюся систему защиты прав пациентов на получение бесплатной медицинской помощи, гарантированную как федеральными законами, так и Конституцией РФ на всей территории страны.

Если поправки будут приняты в редакции, изложенной в законопроекте, возникнет ситуация, когда в стране в рамках общей национальной системы ОМС будут действовать два порядка - нынешняя модель и новая модель, где весь функционал страховщиков ОМС передан территориальным фондам ОМС без обеспечения условий для исполнения таких полномочий. В то же время федеральное законодательство пока не вводило в стране двух принципиально разных моделей функционирования ОМС. Но они могут появиться в результате принятия поправок, заявлял "Интерфаксу" вице-президент ВСС Роман Щеглеватых.

Как говорится в имеющемся в распоряжении агентства заключении Счетной палаты, предлагаемый законопроект не устанавливает единые для всех субъектов критерии принятия главами решений об осуществлении территориальными фондами полномочий страховых медицинских организаций. Это может повлечь за собой неединообразную практику правоприменения в вопросе организации системы ОМС и соответственно привести к дисбалансу сформированной в настоящее время системы ОМС, предполагающей значительную роль страховых медицинских организаций в обеспечении ее стабильного функционирования.

В Счетной палате указывают, что материалы обоснования к законопроекту не содержат описания предполагаемых целей и ожидаемых результатов рассматриваемой инициативы, влияния предлагаемых изменений на систему управления средствами обязательного медицинского страхования, а также на взаимодействие между медицинскими организациями и территориальными фондами, аргументированных обоснований актуальности и необходимости предоставления главам регионов указанного права, а также осуществления территориальными фондами полномочий страховых медицинских организаций в течение не менее чем трех лет.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация предлагаемых положений будет осуществляться за счет средств бюджета Фонда, бюджетов территориальных фондов и бюджетов регионов, выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также бюджетов бюджетной системы РФ не потребуется. В этой связи в Счетной палате обращают внимание на то, что расширение полномочий территориальных фондов приведет к увеличению расходов на их содержание. В настоящее время законом "Об обязательном медицинском страховании" (ФЗ-326), предусмотрена обязанность фонда на согласование только структуры территориальных фондов. При этом на законодательном уровне не урегулирован порядок расчета количества филиалов территориальных фондов в регионах с привязкой к показателям, в зависимости от которых определяется необходимость их наличия.

Проведенный в 2025 году Счетной палатой аудит расходования средств на обеспечение деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования показал отсутствие в регионах единообразного подхода к формированию расходов территориальных фондов на выполнение своих функций, включая количество филиалов, штатную численность работников и расходов на оплату труда.

"С учетом изложенного усматривается наличие рисков недостаточности средств, ранее направляемых территориальными фондами на ведение дела по обязательным медицинскому страхованию страховыми и медицинскими организациями, на обеспечение выполнения дополнительных функций в связи со значительной дифференциацией расходов субъектов РФ на содержание территориальных фондов", - говорится в заключении.

Также в Счетной палате обращают внимание на необходимость предусмотреть иной источник финансового обеспечения для предоставления работникам Фонда единовременный субсидии на приобретение жилого помещения. Законопроект предполагает такое финансирование за счет средств Фонда, предназначенных на финансовое и материально-техническое обеспечение его текущей деятельности. При этом в Счетной палате подчеркивают, что средства Фонда носят целевой характер и их расходование должно осуществляться на обеспечение системы обязательного медицинского страхования.