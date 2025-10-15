Белгородец получил 15 лет лишения свободы за призывы к свержению власти

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал жителя Белгорода виновным в публичных призывах к экстремизму и участии в террористической организации, сообщила пресс-служба УФСБ по области.

Установлено, что в декабре 2023 года фигурант через Telegram вступил в признанное в России террористическим объединение "Легион Свобода России", после чего со своей учетной записи оставил сообщения с призывами к смене действующей власти насильственными методами.

"Согласно заключению экспертов, сообщения содержат лингвистические и психологические признаки оправдания идеологии и деятельности террористических организаций и призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в пресс-релизе.

Преступление выявили сотрудники пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

За совершение преступлений по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической), ч.2 ст.205.2 (публичное оправдание терроризма), ч.2 ст.280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) подсудимый приговорен к 15 годам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, на 4 года.

"3 года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания - 12 лет - в исправительной колонии строгого режима", - уточнили "Интерфаксу" в ведомстве.

Приговор пока не вступил в законную силу.