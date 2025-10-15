Поиск

В среду будет утверждена программа стратегического партнерства РФ и Белоруссии в военной области

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия продолжат взаимодействие в оборонной сфере, программа стратегического военного партнерства двух стран на период с 2026 по 2030 год будет утверждена в эту среду, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной Коллегии министерств обороны Белоруссии и Российской Федерации.

"В дальнейшем разработаем план ее реализации", - сообщил глава российского военного ведомства.

Он подчеркнул, что достигнутый уровень военного и военно-технического сотрудничества РФ и Белоруссии позволяет оперативно принимать совместные решения по нивелированию всего спектра современных вызовов и угроз безопасности двух стран.

"Сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны является одним из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО", - сказал Белоусов.

"В условиях проведения специальной военной операции особое значение придаем обеспечению военной безопасности Союзного государства и укреплению его военно-технического потенциала", - заявил он.

Министр отметил: "Сейчас, когда коллективный Запад развязал против нас гибридную войну, российско-белорусское взаимодействие служит примером добрососедских отношений, основанных на уважении и взаимопомощи".

Андрей Белоусов Белоруссия Минобороны РФ
