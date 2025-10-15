Поиск

Белоусов заявил о работе с Минском над повышением возможностей региональной группировки войск и ПВО

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия работают над укреплением единого оборонного пространства, приоритет уделяется повышению боевых возможностей региональной группировки войск и единой системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Совместно с белорусской стороной укрепляем единое оборонное пространство. Осуществляем взаимные поставки продукции военного назначения. Налаживаем кооперацию оборонно-промышленных комплексов наших стран", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в среду.

"Приоритетное внимание уделяем повышению боевых возможностей региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии", - отметил он.

По словам министра обороны РФ, Россия и Белоруссия ежегодно проводят более 150 совместных мероприятий, половину из которых составляют учения, тренировки и сборы.

"Их кульминацией в этом году стало совместное стратегическое учение "Запад-2025". Сегодня мы подведём его итоги", - сказал Белоусов.

"По единому замыслу с учением "Запад-2025" в Белоруссии прошли маневры в рамках ОДКБ с участием Коллективных сил оперативного реагирования, сил и средств разведки и подразделений материально-технического обеспечения", - сообщил он.

"В целях внедрения опыта специальной военной операции в практику подготовки белорусских военнослужащих 27-28 мая в Минске проведена конференция органов боевой подготовки России и Белоруссии", - сказал глава Минобороны РФ.

В свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что совместное стратегическое учение "Запад-2025" продемонстрировало высокий уровень готовности органов военного управления Белоруссии и России к совместным действиям. Он сообщил, что страны совершенствуют объединенные военные системы, которые проверяются на совместных мероприятиях по оперативной и боевой подготовке.

"Не могу не отметить и сотрудничество в военно-технической области. Россия является нашим основным поставщиком продукции военного назначения", - сказал он.

Министр обороны Белоруссии отметил, что в интересах вооруженных сил страны более 400 специалистов обучаются в России по различным специальностям.

"Существует немало и других сфер военного сотрудничества, в которых мы достигли значительных результатов, что позволяет уже на протяжении многих лет характеризовать взаимодействие наших оборонных ведомств как динамично развивающееся", - заявил Хренин.

Стратегическое учение "Запад-2025" состоялось 12-16 сентября на территории России и Белоруссии, в Балтийском и Баренцевом морях.

По данным Минобороны РФ, практические действия войск на учении "Запад-2025" прошли на 41 полигоне на территории России и Белоруссии.

Минобороны Белоруссии 16 сентября заявило, что в ходе учения "Запад-2025" отработано планирование применения нестратегического ядерного оружия, а также развертывание ракетного комплекса "Орешник".

Андрей Белоусов Минобороны РФ Белоруссия
