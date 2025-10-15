Ростехнадзор готовит стандарты безопасности для энергообъектов в Арктике

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Развитие Арктики требует комплексного подхода, включающего подготовку кадров и создание новых регуляторных механизмов, чем занялся и Ростехнадзор, сообщил замруководителя ведомства Алексей Ферапонтов на сессии "Арктика: terra incognita или Северное Эльдорадо?" в рамках Российской энергетической недели (РЭН-2025). Об этом сообщает "Росконгресс".

"Ростехнадзор работает над созданием стандартов, которые позволят безопасно эксплуатировать новые энергетические установки, включая плавучие атомные станции поколения 3+", - сказал Ферапонтов.

Работа малых модульных реакторов в арктической зоне будет также находиться в фокусе внимания Фонда Северного морского пути. Он займется исследованиями в области ледоколов и океанографии.

Президент Корейско-российского делового совета Чжонхо Пак сообщил, что судоходные компании Южной Кореи планируют провести пробные рейсы контейнеровозов вместимостью более 4 тысяч TEU по Северному морскому пути в 2026 году.

Российские власти называют Севморпуть новой международной транспортной альтернативой, подчеркивая, что он на 30% короче маршрута из Европы в Азию через Суэцкий канал.