ФСБ сообщила о раскрытии в Крыму женской ячейки террористической организации

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о выявлении в Крыму ячейки террористической организации, состоявшей из женщин, которые занимались вербовкой в мусульманской среде.

"В Республике Крым пресечена деятельность состоявшей из четырех граждан РФ законспирированной женской ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации (далее - МТО)", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, на территории полуострова женщины "распространяли в среде крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников".

По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты запрещенная в РФ литература, а также средства связи и электронные носители информации, использовавшиеся членами ячейки при ведении террористической деятельности.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.

