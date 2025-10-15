РФ ждет от Киева ответ на предложение по модернизации стамбульского процесса по урегулированию на Украине

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Москва ожидает от Киева ответ на предложения о модернизации стамбульского процесса по украинскому урегулированию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ждем ответа. Так же, как по итогам Аляски ждем реакции, так и в ответ на наши предложения о "модернизации" стамбульского процесса", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

Он уточнил, что РФ предложила "существенно повысить уровень руководителей делегаций" на переговорах в Стамбуле.

"Во-вторых, чтобы под их руководством были три группы - не только гуманитарная, которая в любом случае занимается важными делами, но и военная, и политическая", - добавил министр.

"То есть мы в духе доброй воли отреагировали на своеобразную критику со стороны украинских переговорщиков. Предложили им в ответ действия, которые с учетом этой критики должны были внести какие-то улучшения в переговорный процесс", - пояснил Лавров.

Он отметил, что "о повышении уровня переговорщиков" этого процесса также говорили в ходе российско-американского саммита на Аляске. "Эта идея понравилась президенту Д.Трампу. Кроме того, что он выразил позитивное отношение, - иной реакции на эту инициативу мы не видели", - сообщил Лавров.