Отопительный сезон начался в 73 регионах РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Отопительный сезон начался в 73 российских регионах, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Фазуллин в среду.

"На сегодняшний день отопительный период начат в 2541 муниципальном районе 73 регионов. Тепло подано во все муниципалитеты 55 регионов, и до конца этой недели еще 11 областей присоединятся к этому процессу", - сказал Файзуллин на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.

Глава Минстроя напомнил, что нынешний отопительный сезон готовится по новым усиленным требованиям, впервые законодательно закреплена обязанность и ответственность за готовность к зиме. Обновлены и правила оценки.

Также близится к завершению цикл противоаварийных тренировок. Файзуллин напомнил, что в прошлом отопительном сезоне благодаря принятым мерам количество аварий сократилось на 16,4%. По всей стране сформированы 24 тыс. аварийных бригад численностью 114 тыс. человек, укомплектованы 45 тыс. единиц техники.

"На сегодня общий уровень готовности многоквартирных домов в стране достиг 98,9%. Объекты социальной сферы подготовлены на 98,6%. Это 39 622 объекта здравоохранения, 79 555 объектов образования, 35 тыс. объектов культуры, 16 390 объектов социального назначения и спорта. Готовность коммунальной инфраструктуры составила на текущий момент 98,6%, подготовлены 71,7 тыс. котельных, 171 тыс. км теплосетей и 816 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения", - добавил министр.

Он отметил, что работы по заготовке аварийного запаса топлива находятся на завершающем этапе. Регионы направили на подготовку к зиме направлено 310 млрд рублей. Кабмин осуществляет и адресную поддержку субъектов. В этом году она уже оказана пяти регионам на сумму 7 млрд рублей, рассматриваются заявки еще четырех регионов, рассказал Файзуллин.

Он также отметил, что на территориях Донецкой и Луганских народных республик, Запорожской и Херсонских областей при поддержке регионов-шефов планы подготовки к зиме выполнены на 90%.

"До конца октября все объекты и работы будут завершены, пусть тепла будет осуществляться по мере похолодания. В воссоединенных регионах сформированы 212 аварийно-восстановительных бригад в составе 1262 специалистов и 466 единиц специальной техники. В рамках ваших (президента - ИФ) поручений на отдельном контроле держим подготовку к зиме в приграничных регионах, это Брянск, Белгород и Курск. Топливо заготовлено в полном объеме, аварийные бригады сформированы в количестве 743 единиц. Продолжается работа по пуску тепла", - доложил глава Минстроя.

Ирек Фазуллин Минстрой РФ
