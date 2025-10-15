Мужчина погиб при атаке дронов на брянское село

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что мужчина, раненый при атаке дронов в селе Брахлов Климовского района, скончался.

"Раненый при атаке (...) в селе Брахлов Климовского района мужчина скончался. Медики боролись за его жизнь, сделали все возможное, но ранения были слишком серьезными", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Ранее губернатор сообщал об атаке FPV-дронов на село Брахлов Климовского района.