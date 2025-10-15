Поиск

Участок межрегиональной трассы А-215 открыли в Карелии после реконструкции

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Карелии открыли после реконструкции участок трассы А-215, проходящей по территории Ленинградской, Архангельской и Вологодской областей, сообщает пресс-служба главы республики Артура Парфенчикова.

В церемонии запуска движения в режиме ВКС в среду принял участие президент РФ Владимир Путин.

"Важнейший для нас проект. Мы получим современную транспортную артерию, благодаря которой жители многих поселков Прионежского района станут ближе к столице Карелии, здесь активно идет строительство индивидуального жилья", - цитирует пресс-служба Парфенчикова.

Компания "ВАД" на год раньше предусмотренного контрактом срока завершила работы на участке с 58 по 74 км (между селами Шелтозеро и Рыбрека) трассы, которая проходит по западному побережью Онежского озера, обеспечивает транспортную доступность десятка населенных пунктов Прионежского района и соединяет Карелию с Ленинградской и Вологодской областями.

Подрядчик уложил на дороге трехслойный асфальт, а в селах оборудовал освещение, пешеходные переходы и тротуары.

В целом по территории Карелии проходит 102 км трассы А-215, которую передали в федеральную собственность в 2019 году. Ранее подрядчик отремонтировал участки вблизи Деревянки, Педасельги, Шокши и Деревянного общей протяженностью 58 км, а в настоящее время приводит в нормативное состояние оставшийся до границы с Ленинградской областью отрезок в 15 км, который планируют завершить в 2026 году.

Также в планах властей - ремонт подъезда к Петрозаводску со стороны Деревянного. Дорогу хотят сделать четырехполосной. Проект уже прошел госэкспертизу.

