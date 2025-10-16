Поиск

Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики на ближайшие четыре года

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики на 2026-2030 годы; документ размещен на портале правовых актов.

Новая концепция определяет "цель, основные принципы, задачи и основные направления реализации государственной миграционной политики Российской Федерации".

Согласно тексту концепции, в ней учтены опыт регулирования въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, условия их пребывания и проживания в России, практика миграционного учета, получения временного убежища и приобретения гражданства РФ в контексте "современного понимания национальных и глобальных проблем международной миграции".

В концепции 9 разделов и 46 пунктов. Особое внимание уделено интеграции возвращающихся в РФ соотечественников и мигрантов, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности и переселяющихся на постоянное место жительства. Их количество должно увеличиться.

Кроме того, в документе уточняется, что рост числа трудовых мигрантов сохранится до 2030 года. Это связано с потребностью в иностранных работниках.

При этом, согласно концепции, власти РФ примут меры против формирования этнических анклавов и маргинализации мигрантов, а также повысят ответственность работодателей в вопросах, касающихся миграционной политики.

Также в документе говорится о том, что будет ограничено пребывание в России неработающих и необучающихся членов семей мигрантов. При этом количество детей иностранцев в РФ, не посещающих школы, должно уменьшиться, а доля иностранных студентов в российских высших учебных заведениях увеличится.

Помимо этого, планируется, что в России будут активно внедрять IT- и биометрические технологии для усиления государственного контроля в сфере миграции.

Новая Концепция государственной миграционной политики заменит текущую, действующую с 2018 года до конца 2025 года.

