Путин распорядился отпраздновать 90-летие со дня рождения Лужкова

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 90-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, документ опубликован на сайте Кремля накануне.

Глава государства поручил правительству в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования и обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с июня 1992 года до сентября 2010-го, когда был отправлен в отставку президентским указом "в связи с утратой доверия". Лужков скончался в 2019 году на 84-м году жизни.