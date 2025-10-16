Поиск

Ряд населенных пунктов в Воронежской области остались без электричества из-за атак БПЛА

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов в Воронежской области обесточены в результате атак украинских беспилотников, сообщил утром в четверг губернатор региона Александр Гусев.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на востоке Воронежской области было обнаружено и уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Несколько населенных пунктов остаются без электричества на время аварийных работ, начавшихся после отражения атаки БПЛА в соседнем регионе", - написал он в своем телеграм-канале.

Гусев добавил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

