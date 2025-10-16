Ученые Роспотребнадзора разработали новый тест для диагностики энтеровирусов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый тест для определения энтеровирусов, сообщили в пресс-службе службы в четверг.

"Новый тест позволяет всего за 30 минут проводить мониторинг окружающей среды на наличие этих возбудителей, что значительно быстрее традиционных методов диагностики. Кроме того, тест отличается высокой специфичностью, что крайне важно для эпидемиологического надзора за энтеровирусными инфекциями", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что разработка была осуществлена в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)".

В Роспотребнадзоре напомнили, что энтеровирусы представляют собой группу вирусов, способных вызывать разнообразные заболевания - от легких респираторных и желудочно-кишечных инфекций до серьезных состояний, связанных с поражением центральной нервной системы. Эти вирусы могут сохраняться в окружающей среде, в том числе в сточных водах.