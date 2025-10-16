Поиск

Кабмин утвердил критерии организаций, обязанных отчитываться о выбросах парниковых газов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям с выбросами парниковых газов от 50 и более тыс. тонн углекислого газа в год, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Такие компании должны ежегодно предоставлять отчетность о выбросах парниковых газов. Требование о предоставлении отчетов и предельные значения выбросов парниковых газов организаций, на которых распространяется это правило, определены федеральным законом "Об ограничении выбросов парниковых газов".

В Минэкономразвития напомнили, что до 1 января 2025 года к регулируемым относились предприятия с выбросами от 150 и более тыс. тонн углекислого газа в год, а с 1 января 2025 года указанный порог снижен до 50 тыс. тонн углекислого газа в год. "В связи с этим появилась необходимость утверждения новых критериев регулируемых организаций", - поясняют в ведомстве.

"Помимо условия о массе выбросов парниковых газов, для отнесения организаций к регулируемым правительством предусмотрен перечень видов деятельности, в который попало более 80 различных сфер экономики. Они представлены крупными эмитентами парниковых газов. Это, в том числе, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие и производственные отрасли, энергетика, строительство. Другим обязательным критерием определено осуществление организацией деятельности на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I-III категории и (или) сжигание топлива в двигателях транспортных средств", - говорится в сообщении министерства.

В Минэкономразвития отмечают, что по сравнению с критериями регулируемых организаций, действующих для компаний с выбросами от 150 и более тыс. тонн углекислого газа в год, в новых критериях решено отказаться от использования для отнесения к регулируемой организации усредненных коэффициентов. "Практика применения в отчетных кампаниях 2023 и 2024 годов критериев регулируемых организаций показала, что коэффициенты пересчета, которые представляют собой усредненные значения по производственным процессам и отраслям, хоть и позволяли с меньшими временными затратами определить статус регулируемой организации, но приводили к погрешностям при расчете массы выбросов", - поясняют в министерстве.

"Теперь компаниям необходимо руководствоваться только методикой по количественному определению объёмов выбросов парниковых газов, утвержденной Минприроды России. Эта же методика используется для формирования и подачи отчетов о выбросах парниковых газов", - говорится в сообщении.

