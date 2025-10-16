Средства ПВО уничтожили за сутки 278 беспилотников ВСУ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток уничтожили 278 украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров в Черном море, заявили в Минобороны России в четверг.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 278 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ.