Путин предупредил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 1% до 510 млн тонн

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 510 млн тонн, что на 1% ниже, чем в 2024 году; снижение обусловлено обязательствами страны в рамках альянса ОПЕК+, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2025).

"Несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции, мы обеспечиваем около 10% мировой добычи и ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 млн тонн нефти. Это примерно на 1% ниже, чем в прошлом году, но хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, это происходит в в соответствии с договоренностями в рамках соглашения ОПЕК+, то есть это добровольное снижение", - сказал он.

Он отметил, что Россия вместе с другими участниками альянса выполняет обязательства для балансировки мирового рынка нефти.

"Результат совместных усилий есть. Прежде всего, имею в виду объемы предложения на рынке и ценовую конъюнктуру. Эти параметры устраивают как производителей, так и потребителей нефти, позволяют отрасли запускать инвестиционные проекты, а главное - обеспечивают условия для более предсказуемого развития всей глобальной экономики", - отметил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что российский нефтяной сектор работает устойчиво: компании выстроили новые каналы поставок и платежей, верстают планы на будущее.