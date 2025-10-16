Путин заявил о работе над ростом экспортного потенциала газовой отрасли

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия работает над увеличением экспортного потенциала газовой отрасли, в том числе в виде сжиженного природного газа, наращивает внутреннее потребление, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели.

"Вместе с партнерами мы работаем над увеличением потенциала российской газовой отрасли, причем речь не только о трубопроводном газе, но и о поставках СПГ. В то же время мы наращиваем внутреннее потребление, что чрезвычайно важно, в том числе на газохимических предприятиях, которые строятся в Поволжье, Сибири, на Дальнем Востоке. Увеличиваем снабжение голубым топливом городов и поселков", - сказал он.