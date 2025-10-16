В Херсонской области 84 тыс. человек остаются без света после атаки ВСУ на энергосистему

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники в течение двух дней - 14 и 15 октября - нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Херсонской области, почти 100 тысяч человек остались без электроснабжения, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.

Он написал в своем телеграм-канале, что повреждения получила электроподстанция "Виноградово". Без света остались почти 100 тысяч человек и 49 социальных объектов в 96 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского округов.

На данный момент социальные объекты переведены на электрогенераторы, по резервной схеме запитан Скадовск. Без электричества пока остаются 84 тысячи жителей, добавил Сальдо.